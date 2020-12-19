На нелегальную свалку медицинских отходов на Сумщине свозили отходы из Киева

Медицинские отходы в разорванных пакетах на территории заброшенного склада "Сумыполимерстроя" – на такую опасную находку команда "Сегодня" наткнулась в Сумской области.

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После резонансного расследования полиция области открыла уголовное производство, а пакеты со шприцами, перчатками, вакутайнерами для забора крови занесли на склады.

Об этом говорится в новом расследовании журналистки "Сегодня" Олеси Боровик.

На склады журналисты отправились повторно и нашли у опасного мусора коробки с наклейками компании "Биофарма" и документы, которые якобы принадлежат клинике "Верум". Обе из столицы. Как отходы из Киева попали в село на Сумщине. "Сегодня" задают этот вопрос сначала Биофарм.

Там говорят: и сами хотели бы это узнать. И готовы предоставить следствию все данные. Для компании, работающей и на зарубежные рынки, требования высоки как для продукции, так и ее утилизации. Но проследить ее путь после продажи – невозможно.

"Чрезвычайно редко утилизировать нашу продукцию, скорее всего, если брак при производстве, такое бывает, так как вся наша продукция продается. И со склада готовая продукция никогда не утилизируется. Но бывают определенные ситуации, когда утилизация необходима. Если там был, например, какой производственный брак. но мы, конечно, отбираем подрядную организацию. Тщательный отбор, определенный набор документов, надеялись на качественную утилизацию, но, как оказывается, это не всегда так ", – комментирует представитель фармацевтической компании "Биофарма" Алексей Денисенко.

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Репутация важна и для клиники, говорит ее меддиректор. Предполагает, что документы могли принадлежать пациенту заведения. А лечиться с ними он не мог в другом месте. Именно поэтому они сохранились.

"Меня удивляет качество этих документов. Потому что в соответствии со стандартами идет влага утилизация, и любая бумажка превращается в клочья", – объясняет медицинский директор клиники "Верум эксперт" Максим Горобейко.

Среди разбросанных медицинского мусора доктор обнаруживает много деталей от вакутайнеров. Эти контейнеры преимущественно используют лаборатории при заборе крови на анализы. В клинике же пользуются скальпелями, капельницами, шприцами. И выбрасывают их отдельно от масок и перчаток.

Исследовали, куда все упаковывается – качество мешков отличается от разбросанных на складе. Медицинский мусор из клиники много лет занимает одна и та же компания. Работают в Киеве и области. Далее – дорого, говорит эколог. Проверяем маршруты водителей.

"Можем посмотреть в любой день. Ведь все автомобили оборудованы трекерами. Мы и маршруты разрабатываем и оптимизируем. Водитель ездил по своему маршруту городом Киев", – демонстрирует эколог ООО "Центр экобезопасности и гигиены" Антон Пархоменко.

Лицензию на перевозку медицинских отходов они получили одними из первых, говорит Антон. Узлы с медицинскими остатками везут на сожжение – так же официальной компании. Жалуются: с начала пандемии и увеличением медицинских отходов выросла и нечестная конкуренция.

Большинство нелегальных перевозчиков работают по дешевке и выбрасывают опасные отходы на полигоны.

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Так как медицинский мусор из Киева оказалось аж на Сумщине – в данный момент выясняют правоохранители, поскольку Общество "Сумыполимерстрой", на чьей составе мы и увидели весь данный хлам, лицензии на перевозку нет, говорят в Минприроды.

Видео: Сегодня

Напомним, в Старом Селе обнаружили целый состав с опасными медицинскими отходами.

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