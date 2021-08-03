Проглотил наркотики во время задержания. Во Львове судили полицейских за гибель парня

Родственники погибшего считают, что копы не спасали парня, а еще и били. А вот в полиции думают наоборот – что правоохранители сделали все возможное

Родственники парня пришли на суд с фото погибшего. Коллаж "Сегодня"

В Галицком районном суде Львова 3 августа объявили приговор инспекторам роты ТОР патрульной полиции. Их признали виновными в гибели львовянина. Парень пытался проглотить пакет с наркотиками, но подавился.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

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Суд считает, что патрульные превысили служебные полномочия, повлекшие тяжкие последствия.

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Шестерых копов приговорили к восьми годам тюрьмы, лишили специальных званий и запретили занимать должности в госорганах в течение трех лет. Также в постановлении суда говорится о материальной компенсации.

В полиции же подчеркнули, что не согласны с решением суда. Они считают, что обвиняемые выполняли свои служебные обязанности и пытались спасти парня. Адвокаты уже готовят апелляцию.

А вот родственники погибшего считают иначе. Они уверены – из-за патрульных умер их 22-летний Володя. Мужчина задыхался, а те якобы не только не спасали, а еще и били его.

Как это произошло?

9 февраля 2018 года в одном из игорных заведений 22-летний львовянин умер от механической асфиксии.

В тот день патрульные проверяли посетителей на наличие запрещенных предметов. Когда в кармане 22-летнего Владимира Клыма копы нащупали какой-то сверток, он резко развернулся и попытался убежать.

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Во время задержания парень проглотил полиэтиленовый пакетик с наркотиками и задохнулся.

Напомним, ранее в Днепре копы "наказали" парня за отсутствие маски – он в больнице с сотрясением.

Кроме того, во Львове ранее судимый мужчина напал на патрульных.