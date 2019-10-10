Пьяное ДТП на Закарпатье: не разминулись две легковушки

В городе Виноградово на Закарпатье не разминулись два автомобиля. Столкновение было такой силы, что одна из легковушек перевернулась на крышу. Когда ее водителя вытащили из салона, автомобиль поставили на колеса.

Почему произошло столкновение – еще выясняют. По предварительной информации, один из водителей был пьян.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

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Общее количество ДТП выросло на 6,6% (за восемь месяцев 2018 года было зафиксировано 94 020 аварий). В авариях пострадали 20 218 человек (в прошлом году за тот же период – 18 881), что на 7,1 процента больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за восемь месяцев на дорогах погибли 1919 человек, то в нынешнем – 1991, что на 3,8% больше.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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