Пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной сотни

В селе Большая Каменка, что в Коломыйском районе Ивано-Франковской области, пьяный водитель на Аudi А6 сбил насмерть 23-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Авария произошла в 23.10 14 декабря. "Установлено, что 33-летний водитель Аudi А6, местный житель, совершил наезд на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги. От полученных травм пострадавший, житель села, погиб на месте происшествия", – рассказали правоохранители.

Полицейские также установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан.

В то же время, стало известно, что погибшего зовут Евгений Ткачук, он – сын Героя Небесной сотни Игоря Ткачука, который был убит на Майдане.

"Игорь Ткачук был убит на Майдане, потому что хотел лучшего для своих троих детей!!! А вчера пьянь насмерть сбила его старшего сына 23-летнего Евгения!!! Разве за это его отец погиб? КАК??! Чем через 6 лет после Революции Достоинства люди до сих пор не начали изменения с себя? Как до сих пор нет надлежащих наказаний за вождение пьяным? Чьими жизнями еще будет заплачено за это? И что с нами такое, люди?!!?", – пишет пользователь "Фейсбук" Alina Bodnar.

Знакомые погибшего парня отмечают, что Евгений был искренним, добрым и отзывчивым человеком. А также выражают соболезнования его матери Марии.

Как ранее писал сайт "Сегодня", в Тернопольской области школьный автобус с детьми, которые ехали на олимпиаду, попал в ДТП. Автобус и две легковушки не разминулись на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Кровинка Теребовлянского района. Выяснилось, что водитель Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. После этого в него врезался еще в один встречный автомобиль ВАЗ-21074. Этот маневр стал смертельным для водителя ВАЗа. Мужчина, 1957 года рождения, житель Тернополя, погиб на месте.

Также мы рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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