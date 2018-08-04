Пьяный за рулем: в Черновицкой области полицейские задержали водителя маршрутки

Сегодня, 20:48

Мужчина управлял маршрутным автобусом без водительского удостоверения

 

Фото: ГУНП в Черновицкой области
Фото: ГУНП в Черновицкой области

В Черновицкой области правоохранители задержали пьяного водителя маршрутного автобуса, который ездил по маршруту "Киев-Кельменцы" без водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"За рулем микроавтобуса находился 28-летний житель Сокирянского района. Во время проверки документов выяснилось, что у водителя отсутствует водительское удостоверение. Кроме этого, правоохранители заметили у мужчины признаки опьянения. Медицинское объяснение показало в крови водителя 0,62 промилле", – рассказали в полиции.

На нетрезвого водителя полицейские составили протоколы по статьям 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что в ходе состоявшихся в пятницу совещаний в связи с произошедшими в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.

Ранее мы уже писали о том, что с начала спецоперации "Перевозчик" полицейские обнаружили более двух тысяч нарушений, допущенных водителями-перевозчиками
маршрутки

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