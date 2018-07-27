Спецпроверки перевозчиков: в полиции назвали количество выявленных нарушений

С начала спецоперации "Перевозчик" полицейские обнаружили более двух тысяч нарушений, допущенных водителями-перевозчиками. Об этом рассказал зампредседателя Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ГУНП Украины.

Полицейские проверили почти 12 тысяч транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок. Кроме того, было выявлено 382 технически неисправных транспортных средств. Из них 79 переоборудованы с нарушениями соответствующих норм и стандартов.

"Зафиксировано 10 фактов управления автобусами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения", – отметили в полиции.

Напомним, что в ходе состоявшихся в пятницу совещаний в связи с произошедшими в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.

Как сообщалось ранее, в результате трех масштабных ДТП, которые произошли 20 июля на дорогах государственного значения в Украине, погибли 18 человек.