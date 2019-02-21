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Раскрыта схема незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей

Сегодня, 19:12

Дорогие автомобили ввозили через Львовскую таможню и потом они продавались по поддельным документам

Фото: ГБР
Раскрыта схема незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/edb/8ab/5c6edb8ab339b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/edb/8ab/5c6edb8ab339b.jpg Запад Дорогие автомобили ввозили через Львовскую таможню и потом они продавались по поддельным документам

Разоблачена схема незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты обязательных таможенных платежей, которые затем продавались по поддельным документам. Об этом сообщают в ГБР.

Схема организована с участием сотрудников Львовской таможни следующим образом:

• автомобили премиум класса незаконно ввозились на территорию Украины или в режиме временного ввоза, или с документами дипломатических представительств иностранных государств.  При этом, обязательные таможенные платежи при ввозе на таможенную территорию Украины не уплачивались;
• изготавливались поддельные документы о таможенной стоимости и происхождения автомобилей;
• в автомастерских номера узлов и агрегатов переделывались под имеющиеся свидетельства собственности;
• автомобили с поддельными документами и номерами продавались на территории Украины.

В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля Mercedes, в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тыс. гривен.

Также проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни и по месту жительства должностных лиц таможни.

Сейчас устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены на территорию Украины с участием данных сотрудников, и ущерб, нанесенный государству в результате реализации схемы.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 УК) осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в Киеве; процессуальное руководство – Генеральная прокуратура Украины; оперативное сопровождение – Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Напомним, недавно в Черновцах брокер за 500 долларов обещала помочь в быстрой растаможке транспортного средства на иностранной регистрации.

А в  Киевской области идет суд  над таможенниками, которые требовали взятку за растаможку электромобилей. Обвинительные акты в отношении двух сотрудников Киевской таможни передали в суды, сообщает военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

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Тег Львов, таможня, автомобиль, растаможка

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