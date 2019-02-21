Раскрыта схема незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей
Дорогие автомобили ввозили через Львовскую таможню и потом они продавались по поддельным документам
Разоблачена схема незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты обязательных таможенных платежей, которые затем продавались по поддельным документам. Об этом сообщают в ГБР.
Схема организована с участием сотрудников Львовской таможни следующим образом:
• автомобили премиум класса незаконно ввозились на территорию Украины или в режиме временного ввоза, или с документами дипломатических представительств иностранных государств. При этом, обязательные таможенные платежи при ввозе на таможенную территорию Украины не уплачивались;
• изготавливались поддельные документы о таможенной стоимости и происхождения автомобилей;
• в автомастерских номера узлов и агрегатов переделывались под имеющиеся свидетельства собственности;
• автомобили с поддельными документами и номерами продавались на территории Украины.
В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля Mercedes, в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тыс. гривен.
Также проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни и по месту жительства должностных лиц таможни.
Сейчас устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены на территорию Украины с участием данных сотрудников, и ущерб, нанесенный государству в результате реализации схемы.
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 УК) осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в Киеве; процессуальное руководство – Генеральная прокуратура Украины; оперативное сопровождение – Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
Напомним, недавно в Черновцах брокер за 500 долларов обещала помочь в быстрой растаможке транспортного средства на иностранной регистрации.
А в Киевской области идет суд над таможенниками, которые требовали взятку за растаможку электромобилей. Обвинительные акты в отношении двух сотрудников Киевской таможни передали в суды, сообщает военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.
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