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Разбивалась вдребезги: в Черновицкой ОГА из окон летела мебель (видео)

23 марта, 16:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Работники не хотели нести мебель с четвертого на первый этаж

В Черновцах из окон четвертого этажа областной государственной администрации бросали столы.

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Соответствующее видео обнародовал депутат Артем Жук на своей странице в Facebook.

На записи видно, как из окна четвертого этажа выбрасывают столы, которые летят вниз и разбиваются вдребезги.

В агентстве по обслуживанию помещения объяснили, что сейчас в администрации происходят процессы реорганизации, пишет АСС. В помещении меняли старую мебель, некоторую нужно было выбросить.

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А "меблепад" – это человеческий фактор: мол, слесарям трудно спускать мебель с четвертого этажа, поэтому решили ускорить этот процесс,.

"То, что не поддается ремонту, решили отдать в котельную. У них котел на дровах. Однако сработал человеческий фактор. У нас всего три слесаря, им трудно постоянно спускаться-подниматься", – отметили в агентстве.

При этом уточнили, что замечания работники получат.

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мебель Черновцы ОГА
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