Реформа в действии: в Ровенской области дети ездят в сад в деревянной карете, запряженной лошадьми

Фото: facebook.com/osvitoria.media/

В селе Вербень Демидовского района Ровенской области детей в детский садик возят в самодельном деревянном фургоне, который тянет лошадь. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Дети из села Вербень в Ровенской области ездят в садик в... самодельной деревянной карете (!), запряженной лошадьми. В селе просто нет другого транспорта, чтобы возить детей в детсад. Как вам такое?" – говорится в записи организации "Освитория", которая занимается развитием и реформированием образования в Украине.

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В "карете" сделаны несколько окошек, чтобы детям не было темно. Ремни безопасности отсутствуют.

Как сообщал сайт "Сегодня", с 1 сентября 2018 года в Украине стартовал блок образовательной реформы "Новая украинская школа". Больше всего изменений припасено для учеников младшей школы.

В комментарии сайту "Сегодня" заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала, сейчас в Украине создана сеть из 840 опорных школ, и этот процесс продолжается. Однако примерно 200 из этих новых учебных заведений не отвечают предъявляемым требованиям. Это связано с тем, что в 2016 году, когда опорные школы только начали создавать, не было четких критериев.

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