Рекордное количество контрабандных сигарет обнаружили пограничники в Черновицкой области

Самую дорогую за последние пять лет контрабанду сигарет пытались провезти в рулонах бумаги

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Контрабада сигарет на шесть миллионов гривен – это рекорд за последние пять лет. Черновицкие пограничники пригласили новости "Сегодня" эксклюзивно зафиксировать, как изымают запрещенный товар. Внешне грузовик с рулонами бумаги, а на самом деле – тайник для сигарет.

Бензопила режут рулоны бумаги. Их в грузовике целых шестьдесят три. Хорошо спрессованы, а внутри контрабандные сигареты. Девять часов подряд пограничники и таможенники распаковывали эти кипы и вытаскивали спрятанное. Только из одного такого бумажного свертка получили 370 блоков сигарет. Курево разное, и все имеет акцизные марки Беларуси и Казахстана. В целом насчитали почти 200 тысяч пачек табачных изделий. Предварительно груз эксперты оценили в 6 миллионов гривен.

Виталий Бральчук, начальник инспекторов пограничного контроля КПП "Порубное":

"Груз транзитом переправляли из России в Румынию. По нашей инициативе автомобиль был выведен из общего потока, и совместно с представителями таможни осуществлен углубленный обзор данного транспортного средства".

Эксклюзивно для новостей "Сегодня" таможенники рассказывают: на этикетке каждого рулона было указано, что бумагу изготовили несколько недель назад в России. Возникло подозрение.

"Опыт является залогом выявления любой контрабанды", – отметил Сергей Бровко, спикер Черновицкого пограничного отряда.

Вытащили один рулон. Но не у дверей, а изнутри. Просверлили, и поняли, что не ошиблись.

"Была обнаружена фольга, и это дало первый толчок для того, чтобы можно было разрезать один из таких рулонов, и уже можно было обнаружить эти сигареты", – говорит спикер.

В каждом обнаружили контрабандные сигареты, кроме трех, которые намеренно поставили у дверей.

За рулем грузовика был пятидесятилетний украинец. На него составили административный протокол и отпустили. Автомобиль с прицепом и весь груз изъяла прокуратура. Следователи теперь должны определить всех причастных к контрабандной схемы.

Ранее сообщалось, что недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара тогда составляла 70 млн гривен. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

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