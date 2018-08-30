Ресторан вместо общественного туалета: в Тернополе горожане возмущены намерением властей

Сегодня, 14:59

Местные жители уверяют, что их хотят лишить удобств в центре города

 


Единственная общественная уборная в центре Тернополя уже год находится на реконструкции: городские власти планируют перестроить ее в ресторан. Горожане возмущены этим решением и уверяют, что таким образом их лишают удобств.

В отличии от центра города, в местных парках ситуация немного лучше: здесь на данный момент есть несколько стационарных туалетов. Но работники туалетов жалуются, что здесь тоже хотят строить заведение общественного питания. В свою очередь, городские власти уверяет, что проблемы общественных туалетов в Тернополе нет.

Кроме того, горожане уже обращались к городским властям с просьбой установить в городе туалеты европейского образца. Соответствующую петицию создали на сайте городского совета, но достаточного количества голосов она не набрала.

Ранее мы писали о том, что в киевском метро могут появиться туалеты. Общественные уборные могут построить у входов в метро или в подземных переходах. 

Кроме того, мы сообщали, что Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ предлагает обязать большие продуктовые магазины обустраивать туалеты для посетителей.
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