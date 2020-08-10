Российские спецслужбы пытались завербовать львовянку: что она должна была делать (видео)

Женщина решила проведать своих родных в Донецке и была задержана боевиками

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки российскими спецслужбами женщины из Львова, которая решила проведать своих родных в Донецке.

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Об этом сообщили в Управлении СБУ по Львовской области.

Оккупанты задержали женщину под предлогом проверки документов, доставили ее в так называемое "МГБ" и потребовали согласия на сотрудничество. В ходе вербовки оккупанты применяли психологическое давление и угрозы.

По замыслу кураторов, женщина должна была собирать информацию, необходимую спецслужбам России – о связях членов семей военнослужащих родом с запада Украины, которые приезжают на территорию Донецкой области.

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После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию женщина сообщила СБУ о незаконном задержании и попытке вербовки.

Видео: СБУ

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В Службе безопасности напомнили, что все граждане Украины, которые отказались выполнять преступные задания иностранцев и добровольно заявили о связях с ними и полученных задачах, освобождаются от уголовной ответственности.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Его подозревают в совершении разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ России.

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