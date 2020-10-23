Руководство водочного завода на Прикарпатье сбывало "мимо кассы" спирт

На Прикарпатье СБУ разоблачила должностных лиц государственного водочного предприятия в Ивано-Франковской области на незаконном изготовлении и сбыте неучтенного спирта.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, в течение 2020 года руководство предприятия в обход официальной документации закупало за наличные зерно у местных производителей, из которого потом на заводе изготавливали "левак".

Для отгрузки нелегального спирта в один из элементов промышленного комплекса было сделано врез. Таким образом злоумышленники выкачивали до 40 тонн спирта ежемесячно.

Готовую продукцию с территории предприятия вывозили ночью на автотранспорте завода. Нелегальный спирт хранили на нескольких арендованных складах. Сбывали фальсификат на территории области через сеть розничной торговли и в учреждения общественного питания.

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Правоохранители задержали грузовик во время транспортировки 19 тонн неучтенного спирта. Во время обысков на заводе и на одном из складов копы обнаружили еще 4,5 тонны спирта и оборудования, которое использовалось для его незаконного отбора. Общая стоимость изъятой продукции составляет более шести миллионов гривен.

По данному факту открыли производство по статье "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".

Ведется следствие, устанавливаются все лица, причастные к сделке.

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Ранее мы сообщали, что в Хмельницком изъяли суррогатный спирт на два миллиона гривен.

Также напомним, в Киеве накрыли производство суррогатного спиртного.

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