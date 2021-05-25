Санкции СНБО в действии. На Закарпатье задержали иностранца из черного списка (фото)

В Ужгороде миграционная служба и полиция задержали иностранца из санкционного списка

На Закарпатье задержан иностранец из санкционного списка СНБО. Фото: facebook.com/gudmszk

Миграционная служба Закарпатья совместно с полицейскими задержала в Ужгороде гражданина Армении, который входит в санкционный список лиц под номером 600. Иностранцу отменен вид на жительство и принимается решение о принудительном выдворении из Украины.

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Об этом в Facebook сообщила Государственная миграционная служба в Закарпатской области.

"Это обусловлено тем, что действия данного лица представляют угрозу национальной безопасности Украины, безопасности общественного порядка, необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины", - говорится в сообщении.

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На Закарпатье задержали иностранца из санкционного списка. Фото: facebook.com/gudmszk

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины 14 мая ввел санкции в отношении более полутысячи так называемых "воров в законе" и "криминальных авторитетов".

Было составлено два разных черных списка. В первый попали 557 имен, из них 542 – иностранцы, а 15 – граждане Украины. Во второй – 111 иностранных "авторитетов".