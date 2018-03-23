Савченко назначили новым губернатором Волыни

Александр Ильич долгое время проработал в органах внутренних дел и знаком с Порошенко почти восемнадцать лет

Президент Петр Порошенко сегодня подписал Указ о назначении на должность Председателя Волынской областной государственной администрации Александра Савченко. Глава государства также освободил от этой должности Владимира Гунчика и добавил, что знаком с Александром Савченко уже восемнадцать лет. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Среди основных задач нового руководителя, Порошенко назвал поддержку тенденций, начатых прошлым главой ОГА, защита волынского бизнеса, обеспечение порядка.

"В области должен быть порядок. Порядок с янтарем: кто захочет играть – получит по рукам. Янтарь является общенациональной собственностью. А доходы от янтаря должны идти бюджет,в том числе, и местный", – подчеркнул Глава государства.

Он также акцентировал внимание нового руководителя на решении земельных проблем, вопросе земельного кадастра, сохранении волынских лесов, борьбе с коррупцией.

Для справки: Александр Савченко родился 5 августа 1957 г. в с.Нижние Верещаки Кировоградской области. Закончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения, затем - Украинскую академию внутренних дел. Долгое время работал в "органах", начиная с должности оперуполномоченного до заместителя Министра внутренних дел Украины (2007 – 2010 г.г).

Также он работал на должности директора Департамента экономической, промышленной, информационной безопасности и управления рисками Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". А в 2017 году Савченко занял кабинет первого заместителя председателя Киевской ОГА, после чего уволился по собственному желанию.



Новый глава волынской ОГА имеет научную степень кандидата юридических наук по специальности "Административное право и процесс; финансовое право, информационное право". Награжден орденом "За заслуги" III степени, имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

По последним данным, Александр Савченко женат на Ирине Савченко, имеет дочь – Надежду Савченко. Об этом сообщает kievvlast.com.ua.

Ранее сообщалось,что Петр Порошенко побывал с рабочим визитом в Ровенской области.

Также Президент Петр Порошенко "подарил" сотрудникам подразделения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области новую технику, сообщает пресс-служба главы государства.