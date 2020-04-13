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Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычно

13 апреля, 00:38

Татьяна Власенко

Во многих случаях коронавирус протекает бессимптомно

В селе Ломачинцы Сокирянского района Черновицкой области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. В частности, COVID-19 официально подтвержден еще у четырех жителей села. Кроме того, несколько образцов находятся в лаборатории, результаты по ним ожидаются. Об этом сообщает Сокирянская районная государственная администрация.

Ранее в этом селе умерла местная жительница от коронавирусной инфекции. Как оказалось, у нее было много контактов, которые вызвали быстрое распространение COVID-19. В свою очередь медики отмечают, что вирус мутировал, уже известны бессимптомные проявления болезни, как в этом случае.

"До сих пор инфицированные из села Ломачинцы лечились дома от ОРВИ под дистанционными установками семейных врачей Центра первичной медико-санитарной помощи г. Новоднестровска, которые не заподозрили коронавирус и не предложили сдать соответствующие анализы", – отмечают в РГА.

По результатам районной комиссии была рассмотрена возможность введения особого режима с ограниченным въездом и выездом в с. Ломачинцы.

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Напомним, женщина из села Ломачинцы, в которой был коронавирус, умерла в ночь на 1 апреля.

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"Женщина 1952 года рождения из села Ломачинцы 14 марта вернулась из-за границы. В медицинское учреждение попала 27 марта. 29 февраля в нее подтвердился коронавирус. В тот же день ее состояние ухудшилось, больную перевели в реанимацию", – рассказали в Черновицкой ОГА.

Несмотря на все усилия медиков, больная умерла. "У женщины была двусторонняя пневмония и сахарный диабет", – уточнили в облсовете.

В то же время на Буковине от коронавирусной инфекции COVID-19 удалось вылечить уже 21 человека.

О самых необычных версиях происхождения коронавируса – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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