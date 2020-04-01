В Черновицкой области от COVID-19 умерла еще одна женщина

В Черновицкой области – очередная смерть от коронавирусной инфекции. В ночь на 1 апреля жертвой COVID-19 стала пациентка Сокирянской районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

"Женщина 1952 года рождения из села Ломачинцы 14 марта вернулась из-за границы. В медицинское учреждение попала 27 марта. 29 февраля в нее подтвердился коронавирус. В тот же день ее состояние ухудшилось, больную перевели в реанимацию", – рассказали в ОГА.

Несмотря на все усилия медиков, больная умерла. "У женщины была двусторонняя пневмония и сахарный диабет", – уточнили в облсовете.

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Напомним, 31 марта в Черновицкой области коронавирус унес жизни двоих человек. Женщина 1955 года рождения скончалась в Хотинской центральной районной больнице. До этого она долго лечилась дома.

А в Черновцах умер мужчина 1962 года рождения, который с 27 марта находился в реанимации. Он имел сопутствующее заболевание – сахарный диабет.

В то же время в Ивано-Франковске умерла 37-летняя роженица, у нее лаболаторно подтвердили инфицирование коронавирусом.

Также ранее сообщалось, что на Буковине лечат гражданина Италии, у которого нашли COVID-19.

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