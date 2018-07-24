Шестнадцатая годовщина Скниловской трагедии: родственникам погибших дадут по две тысячи

Вчера, 16:16

Память о погибших почтят совместной молитвой и возложением цветов на месте авиакатастрофы

Память о погибших почтят совместной молитвой. Фото: ЛГС
Память о погибших почтят совместной молитвой. Фото: ЛГС

Во Львове, в пятницу, 27 июля, в день 16-годовщины Скниловской трагедии память о погибших почтят совместной молитвой и возложение цветов.

"Так, в 10.00. в часовне "Всех святых украинского народа и памяти жертв Скниловской трагедии", что возле аэропорта, на улице Авиационная, 1, состоится Божественная Литургия, а после, в 11.00., пройдет Панихида по погибшим. После молитвы запланирован переход к "Сегменту памяти" жертв Скниловской трагедии" на аэродроме. Там возле памятного знака состоится панихида и возложение цветов к могилам погибших", – сообщает пресс-служба мэрии Львова.

Добавим, что в этом году, к годовщине памяти жертв и пострадавших, Львовский горсовет предоставит одноразовую материальную помощь 48 семьям погибших в размере 2 тыс. гривен каждому.

Добавим, что Скниловская авиакатастрофа произошла во время праздновании 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме "Скнилов" во Львове 27 июля 2002 года. По количеству погибших это событие считается крупнейшей катастрофой в истории авиационных праздников. В результате падения истребителя Су-27УБ в толпу зрителей, погибли 77 человек. среди них – 28 детей, и пострадали около 250 человек.

Ранее мы писали, что выжившие на авиашоу до сих пор боятся самолетов
авиакатастрофа, выжившие, память о погибших, во Львове

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"Сегодня"

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