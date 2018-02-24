Для школьников Львова будут готовить обеды на выбор

Сегодня, 19:28

Меню на выбор будет стоить не дороже, чем обычный обед 

 


С начала следующего учебного года четверть львовских школ может начать готовить обеды для учеников на выбор. В настоящее время возможность выбора меню предоставляется только в четырех школах Львова, где для детей ежедневно готовят три блюда.

Рацион питания определяется детьми совместно с родителями и согласовывается со школой за неделю. В среду учащиеся выбирают блюда из предложенных им вариантов, учителя до пятницы собирают заявки.

Администрация учебных учреждений отмечает рациональность такого подхода, поскольку заранее подсчитанное количество заказов позволяет рассчитать объем продуктов, который необходимо завезти.

При этом, стоимость обедов на выбор не превышает цены обычного однообразного обеда.

Ранее сайт "Сегодня" в связи с зарегистрированным в Верховной Раде законопроектом №7314 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения обязательным питанием учащихся учреждений общего среднего образования), узнавал нужно ли питание в школах, должно ли оно быть обязательным и кто будет его финансировать.

При этом наибольшие проблемы вызывает вопрос финансирования такой инициативы  – бесплатное питание за счет госбюджета для всех учащихся уже давно отменили.

Как сообщалось, необычный эксперимент по улучшению питания стартовал в школах Киева. Евгений Клопотенко вместе с командой партнеров усовершенствовал и разнообразил школьное питание в двух столичных школах.
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Источник:

"Сегодня"

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