Шли на Говерлу: в Карпатах группа туристов попала под ливень, идет спасательная операция

В Закарпатской области туристическая группа из 13 человек при восхождении на Говерлу попала под сильный ливень и нуждается в помощи.

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Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Около 13:45 спасателям поступило сообщение о том, что вблизи горы Говерла во время прохождения туристического маршрута группа туристов из 13 человек попала под сильный ливень и нуждается в помощи. В составе группы шесть детей в возрасте от 1,5 до 12 лет, и 7 взрослых", - говорится в сообщении.

При этом в ГСЧС не уточнили, откуда приехали туристы. Известно лишь, что некоторые из них – жители Ровно, а некоторые – из Мукачево.

По данным спасателей, туристы укрылись от непогоды в пастушьей хижине и серьезно замерзли.

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В настоящее время операция по спасению группы продолжается.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области, в горных районах региона заметили огромный смерч. Необычное для Украины явление сопровождал сильный град размером с перепелиные яйца и мощный ветер.

Также в Сети опубликовали видео стихии, но сняли его с другого ракурса.

Видео: Oleh Perepelyuk, Facebook

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