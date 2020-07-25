Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Шли на Говерлу: в Карпатах группа туристов попала под ливень, идет спасательная операция

25 июля, 17:05

Руслан Ровик Руслан Ровик

Среди попавших в беду "альпинистов" оказалось шестеро детей

В Закарпатской области туристическая группа из 13 человек при восхождении на Говерлу попала под сильный ливень и нуждается в помощи.

Реклама

Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Около 13:45 спасателям поступило сообщение о том, что вблизи горы Говерла во время прохождения туристического маршрута группа туристов из 13 человек попала под сильный ливень и нуждается в помощи. В составе группы шесть детей в возрасте от 1,5 до 12 лет, и 7 взрослых", - говорится в сообщении.

При этом в ГСЧС не уточнили, откуда приехали туристы. Известно лишь, что некоторые из них – жители Ровно, а некоторые – из Мукачево.

По данным спасателей, туристы укрылись от непогоды в пастушьей хижине и серьезно замерзли.

В тренде
Кораблекрушение в Одессе: ситуации вокруг Delfi дадут статус катастрофы
Реклама

В настоящее время операция по спасению группы продолжается.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области, в горных районах региона заметили огромный смерч. Необычное для Украины явление сопровождал сильный град размером с перепелиные яйца и мощный ветер.

Также в Сети опубликовали видео стихии, но сняли его с другого ракурса.

Видео: Oleh Perepelyuk, Facebook

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Закарпатье Карпаты туристы говерла ливень Закарпатская область

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Посадил меня возле гранат": заложница "луцкого террориста" рассказала о пережитом (видео)Запад
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)Запад
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобус
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобусЗапад
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террориста
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террористаЗапад
Зеленский выполнил условия
Зеленский выполнил условия "луцкого террориста" (видео)Запад
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в Черновцах
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в ЧерновцахЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять