Смертельное ДТП во Львовской области: легковушка с молодыми людьми врезалась в столб

В машине находилось пять человек, трое из них – несовершеннолетние

Фото: Facebook.

Во Львовской области легковой автомобиль с молодыми людьми и несовершеннолетними девушками врезался в опору железнодорожного моста. В результате аварии погиб 18-летний водитель.

Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, авария произошла 21 июня около 23:30 в горном селе Тухля Сколовского района.

Выяснилось, что 18-летний местный житель за рулем Volkswagen Passat не справился с управлением и машина врезалась в столб.

В салоне автомобиля на момент ДТП находились еще четверо молодых людей: 18-летний парень и три девушки в возрасте 16-17 лет с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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