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Снег на Прикарпатье: на перевале застряли легковушки и автобус

7 мая, 17:06

На месте происшествия работают патрульные

В Верховинском районе Ивано-Франковской области сегодня, 7 мая, в связи с ухудшением погоды на Кривопильском перевале застряли около десятка транспортных средств.

"Из-за снега грузовой автомобиль (фура) частично перекрыл проезд для транспортных средств. Остановились 5 легковых автомобилей и автобус", – сообщают в МВД.

Для контроля сложившейся ситуации на месте работают патрульные полицейские, в том числе, оказывая помощь участникам дорожного движения.

Напомним, в прошлом году в ночь на 23 июня на высокогорье Карпат выпал снег. В то же время в Раховском районе Закарпатской области был разбит детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей. Для оказания помощи туристам были привлечены две поисково-спасательные группы в составе восьми человек личного состава и три единицы техники.

Спасатели добирались почти семь часов к группе детей, чей палаточный лагерь на горе Близница засыпало снегом . Детям принесли теплые одеяла и согрели горячим чаем. Потом помогли им спустится и доставили в село Квасы Раховского района. После этого ребят планировали разместить в одном из хостелов Раховского района.

Также мы писали, что в октябре в горах Ивано-Франковской области выпал снег:

Ранее сообщалось, что в этом году в Карпатах на Пасхальные праздники выпал снег.

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Тег дождь, снег, Карпаты, Ивано-Франковск

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