Снег на Прикарпатье: на перевале застряли легковушки и автобус
На месте происшествия работают патрульные
В Верховинском районе Ивано-Франковской области сегодня, 7 мая, в связи с ухудшением погоды на Кривопильском перевале застряли около десятка транспортных средств.
"Из-за снега грузовой автомобиль (фура) частично перекрыл проезд для транспортных средств. Остановились 5 легковых автомобилей и автобус", – сообщают в МВД.
Для контроля сложившейся ситуации на месте работают патрульные полицейские, в том числе, оказывая помощь участникам дорожного движения.
Напомним, в прошлом году в ночь на 23 июня на высокогорье Карпат выпал снег. В то же время в Раховском районе Закарпатской области был разбит детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей. Для оказания помощи туристам были привлечены две поисково-спасательные группы в составе восьми человек личного состава и три единицы техники.
Спасатели добирались почти семь часов к группе детей, чей палаточный лагерь на горе Близница засыпало снегом . Детям принесли теплые одеяла и согрели горячим чаем. Потом помогли им спустится и доставили в село Квасы Раховского района. После этого ребят планировали разместить в одном из хостелов Раховского района.
Также мы писали, что в октябре в горах Ивано-Франковской области выпал снег:
Ранее сообщалось, что в этом году в Карпатах на Пасхальные праздники выпал снег.
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