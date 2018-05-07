Солдата на Буковине жестко наказали за "дедовщину"

Вчера, 11:34

В ходе конфликта солдат ударил сослуживца и получил пять месяцев ареста

Фото: chernenko.org.ua
Фото: chernenko.org.ua

В Черновицкой области Первомайский районный суд признал солдата срочной службы виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

"Доказано, что солдат Ш., действуя умышленно, совершил словесный конфликт с солдатом А. и с целью показать свое превосходство над потерпевшим нанес ему удар в височную область головы. В результате этих противоправных действий пострадавший получил легкое телесное повреждение", – говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и раскаялся, а "суд учел все обстоятельства и приговорил военнослужащего к наказанию в виде 5 месяцев ареста с отбыванием на гауптвахте".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поздравил Вооруженные силы Украины с восьмым местом в рейтинге самых эффективных армий Европы.

"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия – самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными!", – отметил Порошенко.

Между тем, украинские десантники и танкисты на учениях НАТО в Германии удивляют своих коллег, показывая необычайную эффективность и применяя нестандартные решения в сложных ситуация.
солдат, дедовщина, гауптвахта, черновицкая область

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"Сегодня"

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