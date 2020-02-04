"Солнечное" кафе открылось в Луцке: официантами работают ребята с синдромом Дауна

"Солнечное" кафе – так посетители назвали необычное инклюзивное заведение, где официантами работают ребята с синдромом Дауна. Открыли его в Луцке. Посетителей много, ведь солнечные официанты – отзывчивые и приветливые. Посетили уникальное кафе и корреспонденты новостей "Сегодня".

Андрей Мельник ловко готовит две чашки американо. Ловко относит заказ клиентов. Чтобы стать официантом, 20-летний парень готовился три года. Он родился с синдромом Дауна. Но болезнь не помешала ему посещать различные тренинги. Уже попробовал себя в нескольких профессиях. И больше всего пришлось по душе быть бариста:

"Нравится работать на кофе. Делаю американо, эспрессо с молоком. Работаю с кофе. Носим я и официанты".

В помощниках у Андрея – Валентин. Он еще учится выполнять заказы. Парень вежливый, любит знакомиться с новыми людьми и быстро находит с ними общий язык. Ребята хорошо знают меню и запоминают все заказы. Посетители приятно удивлены уровнем обслуживания.

"Все квалифицированно, качественно. Андрей и Валентин уже знают что ты любишь и хочешь", -говорит посетитель Валентин.

"Такие кафе должны быть в каждом городе. Ведь мы должны вместе помогать этим детям, творить для них будущее", – поддерживает его Сергей.

Смена официантов продолжается 4 часа. Кафе для них открыли родители. Говорят, так "солнечные дети" хорошо социализируются и могут иметь работу.

Елена Мельник, владелица кафе:

"Это чрезвычайные результаты. Они со всеми общаются, посетители принимают их уже положительно, толерантно".

"Солнечное" кафе планируют расширить. Поэтому примут официантами еще пятерых молодых людей с такой же особенностью.

В Украине активно развивается инклюзивность. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что у нас появляется кино для незрячих и музыка для неслышащих. Например, в 2019 году Украина стала первой в Европе по приглашению людей с недостатками слуха на музыкальный фестиваль Atlas Weekend.

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