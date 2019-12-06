Кино для незрячих и музыка для неслышащих: как в Украине заботятся о людях с инвалидностью

Украина стала первой в Европе по приглашению людей с недостатками слуха на музыкальный фестиваль Atlas Weekend

Во всем мире незрячие активно участвуют в жизни социума / Фото: Pixabay

В Украине все активнее внедряются инновации для людей с инвалидностью, в том числе для незрячих и неслышащих лиц. Об этом идет речь в статье"Кино, комиксы и образование для людей с инвалидностью: в Украине развивается инклюзия".

В материале рассказывается, что в этом году Украина стала первой страной в Европе, которая внедрила инклюзивный проект с приглашением людей с недостатками слуха на масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend.

Мероприятие смогли посетить и люди с нарушениями слуха. Для них была создана специальная зона с устройствами, которые помогали усиливать вибрацию звуковых инструментов, а специалисты из США воссоздали музыкальные композиции еще и с помощью жестов.

Реклама

Помимо этого, около главной сцены был установлен огромный экран, на котором транслировался сурдоперевод песен. С помощью жестов передавалось содержание песни, а ритм транслировался с помощью движений переводчика.

Кроме того, впервые в истории украинского кинематографа, незрячие и неслышащие люди смогут посетить показ фильма в кинотеатре. Это лента "Цена правды", которая вышла в украинский прокат еще 28 ноября. Она основана на реальных событиях и рассказывает о британском репортере Гарете Джонсе, который раскрыл для западного читателя правду о величайшей трагедии украинского народа – Голодоморе. По инициативе производителей фильма и агентства "Доступне кіно" к фильму был изготовлен тифлокомментарий (краткое закадровое описание визуальной части фильма) для незрячих людей и адаптированы субтитры для неслышащих людей.

В тренде Украина становится комфортнее для детей с особыми потребностями

Для этого нужно будет скачать себе на смартфоны специальное приложение и найти этот фильм. После нужно будет прийти в кинотеатр с телефоном и наушниками, включить это приложение, которое автоматически синхронизирует то, что происходит на экране с тифлокомментариями, которые будут выводиться через наушники или же через субтитры на экране телефона.

Следующим фильмом, который хотят сделать доступным для всех, станет лента "Пульс", релиз которой намечен на начало 2020 года. Фильм рассказывает историю молодой украинской легкоатлетки Оксаны, которая в результате ужасной автомобильной аварии получает тяжелые травмы и почти теряет зрение, но после реабилитации ей все же удается завоевать "золото" на паралимпиаде в Пекине.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина становится комфортнее для детей с особыми потребностями.

Также писалось, что в Украине все больше людей с синдромом Дауна активно социализируются. Они становятся режиcсерами, сценаристами, тем более, что, по словам психологов, они имеют большой талант к искусству.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама