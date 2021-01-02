Спасатели ликвидировали пожар в поезде Николаев-Ивано-Франковск-Рахов: фото

Возгорание произошло в кузове локомотива в районе мотор-компрессора редуктора

Спасатели не допустили пожара в электропоезде сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.

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Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании в поезде на станции Радивилов (Ровенская область) поступило на спецлинию "101" 2 января в 10.40.

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в кузове локомотива в районе мотор-компрессора редуктора.

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Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. И охладили водой мотор-компрессор. Пожара удалось не допустить.

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Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет, отметили в ГСЧС.

Электропоезд состоял из 12 вагонов в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

Ранее сообщалось, что под Днепром на ходу вспыхнула маршрутка с людьми.

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