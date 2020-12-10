Стала известна вероятная причина падения самолета в Тернопольской области

Тело пилота копы обнаружили в десяти метрах от разбитого воздушного транспорта

В Тернопольской области правоохранители открыли уголовное производство по факту падения самолета вблизи села Золотая Слобода Козовского района, в результате которого погиб пилот.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и спасатели. По предварительной информации, пилот пытался посадить самолет между двумя полями, но не рассчитал на неровности и глубокий ров.

Сообщается, что, вероятно, он при снижении зацепил крылом землю и как результат – самолет начало бросать об землю. На момент падения в салоне пассажиров не было, а тело пилота правоохранители обнаружили мертвым в десяти метрах от разбитого воздушного транспорта.

Оперативники устанавливают как и почему оно там оказалось: вылетело ли в результате удара, или вытащили люди, которые пытаясь реанимировать мужчину.

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Пилот – житель Николаевской области, 1980 года рождения. Детали трагедии установит следствие. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил воздушных полетов, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия".

Ранее мы сообщали, что неподалеку от села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал легкомоторный самолет.

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