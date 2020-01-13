Стало известно, кто угрожал Генконсульству Польши во Львове

Оказалось, что злоумышленники решили отомстить журналисту за его расследования

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины выяснила, кто рассылал угрозы в адрес Генерального консульства Польши во Львове от имени местных журналистов.

"Оперативники спецслужбы установили, что угрозы рассылали двое львовян, которые занимаются противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины. Они оформляли заказчикам "Карту поляка" на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства", – сообщили в СБУ.

После обнародования в местных СМИ материалов, разоблачающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронную почту, с которого в Генконсульство и польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований.

"В ходе обысков, проведенных в помещениях фигурантов дела, был обнаружен ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 тысяч евро. В ноутбуке злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили доказательства, что именно на нем готовили и рассылали письма от имени журналистов, с угрозами в адрес польского Генконсульства", – отметили в СБУ.

На компьютере хранились и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Польши во Львове. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных к противоправной деятельности по статье "угроза убийством".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как СБУ удалось разоблачить вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Оказалось, что россияне вместе с боевиками запугивали женщин, требуя от них "сливать" военную информацию.

Также в СБУ рассказали о подробностях вербовки украинцев в России. Так, двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

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