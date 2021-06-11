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Столкнулся с легковушкой и маршруткой: во Львовской области погиб 13-летний скутерист

11 июня 2021 14:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В тройном ДТП погиб подросток, он ехал по дороге на скутере – все подробности выясняет полиция

В Городке Львовской области столкнулись автомобиль, маршрутка и скутер. 13-летний школьник скончался на месте ДТП.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Правоохранители выяснили, что на скутере Honda Dio ехал 13-летний школьник, за рулем Renault Laguna был 24-летний местный житель, а водитель маршрутки – 36-летний уроженец Львовского района.

Место ДТП во Львовской области

Место ДТП во Львовской области / Фото: Нацполиция

От полученных травм подросток погиб на месте аварии.

Легковушка после ДТП.

Легковушка после ДТП. / Фото: Нацполиция

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 – нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Маршрутка оставила тормозной след на асфальте

Маршрутка оставила тормозной след на асфальте / Фото: Нацполиция

Напомним, в Виннице столкнулись маршрутка и легковушка. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его пассажирка и водитель маршрутки находятся в реанимации.

Кроме того, в Киеве на проспекте Науки столкнулись два автобуса:

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