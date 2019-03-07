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Стоматологи захватили сессионный зал львовской мэрии: сессия отменена

Сегодня, 11:44

Пленарное заседание, запланированное на сегодня, 7 марта, перенесли на неопределенный срок

Фото: ЛГС
Стоматологи захватили сессионный зал львовской мэрии: сессия отменена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0e7/bc4/5c80e7bc4dd50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0e7/bc4/5c80e7bc4dd50.jpg Запад Пленарное заседание, запланированное на сегодня, 7 марта, перенесли на неопределенный срок

Во Львове сегодня, 7 марта, в 10:00 должно было начаться пленарное заседание сессии Львовского горсовета, однако его перенесли на неопределенный срок. По информации мэрии, заседание отменили из стоматологов, которые в знак протеста захватили сессионный зал ЛГС.

"В связи с отсутствием надлежащих условий для работы, пленарного заседания сессии городского совета сегодня не будет. Дату следующего заседания мы сообщим позже", – сказал Анатолий Забарило, секретарь совета.

Как сообщает издание "Форпост", вечером, 6 марта, львовские стоматологи, в знак  протеста захватили сессионный зал. Они заявили, что не выйдут из зала, пока не будут выполнены их требования по выплате заработной платы.
Как оказалось, люди весь день ожидали чиновников и требовали наконец-то выплатить им задолженности по заработной плате, или разработать "дорожную карту" по решению этой проблемы.

После того как на заседании коллегии ЛГС не внесли в повестку дня сессионного заседания вопрос о выплате задолженности по зарплате врачам, последние  решили ночевать в горсовете.

Во время этих всех событий, одной из протестующих, санитарке, стало плохо. У женщины, вероятно, случился гипертонический криз.

Ранее возле частного дома мэра Львова Андрея Садового жители дома №9 на улице Лемковской устроили пикет со словами "Садовый, впусти нас пожить".

Также сообщалось, что возле львовской Ратуши собрались протестующие, в числе которых – местные активисты и участники боевых действий на Донбассе. Митингующие выступали  против "мусорного геноцида", требовали  увольнения начальника управления коммунального имущества ЛГС, а также отставки и извинений со стороны мэра Садового за высказывания на  "вече" от "Самопомощи".

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Тег протест, медики, задолженность, мэрия Львова

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