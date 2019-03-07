Стоматологи захватили сессионный зал львовской мэрии: сессия отменена
Пленарное заседание, запланированное на сегодня, 7 марта, перенесли на неопределенный срок
Во Львове сегодня, 7 марта, в 10:00 должно было начаться пленарное заседание сессии Львовского горсовета, однако его перенесли на неопределенный срок. По информации мэрии, заседание отменили из стоматологов, которые в знак протеста захватили сессионный зал ЛГС.
"В связи с отсутствием надлежащих условий для работы, пленарного заседания сессии городского совета сегодня не будет. Дату следующего заседания мы сообщим позже", – сказал Анатолий Забарило, секретарь совета.
Как сообщает издание "Форпост", вечером, 6 марта, львовские стоматологи, в знак протеста захватили сессионный зал. Они заявили, что не выйдут из зала, пока не будут выполнены их требования по выплате заработной платы.
Как оказалось, люди весь день ожидали чиновников и требовали наконец-то выплатить им задолженности по заработной плате, или разработать "дорожную карту" по решению этой проблемы.
После того как на заседании коллегии ЛГС не внесли в повестку дня сессионного заседания вопрос о выплате задолженности по зарплате врачам, последние решили ночевать в горсовете.
Во время этих всех событий, одной из протестующих, санитарке, стало плохо. У женщины, вероятно, случился гипертонический криз.
Ранее возле частного дома мэра Львова Андрея Садового жители дома №9 на улице Лемковской устроили пикет со словами "Садовый, впусти нас пожить".
Также сообщалось, что возле львовской Ратуши собрались протестующие, в числе которых – местные активисты и участники боевых действий на Донбассе. Митингующие выступали против "мусорного геноцида", требовали увольнения начальника управления коммунального имущества ЛГС, а также отставки и извинений со стороны мэра Садового за высказывания на "вече" от "Самопомощи".
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