Суд заочно арестовал бизнесмена Дыминского

Сегодня, 15:24

В августе прошлого года Дыминский покинул страну и обратно не возвращался

Петр Дыминский. Фото: ua-football.com
Петр Дыминский. Фото: ua-football.com

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом бизнесмена, владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

"По информации органа досудебного расследования в августе 2017, он покинул территорию Украины и обратно в страну не возвращался", – отмечают в Генпрокуратуре.

Напомним, 18 августа 2017 года автомобиль Петра Дыминского врезался в машину, за рулем которой находилась 31-летняя Наталия Трила.

Женщина в результате ДТП погибла, а ее родственники заявили, что виновником аварии стал Дыминский.

В свою очередь, один из охранников бизнесмена сообщил полиции, что именно он управлял автомобилем во время ДТП и был взят под стражу по решению суда.

Между тем, 22 августа Дыминский улетел в Швейцарию, а уже 23 августа генпрокурор Юрий Луценко, ссылаясь на данные экспертизы, заявил, что за рулем находился не охранник, а другой человек.
ДТП, суд, генпрокуратура, дыминский

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"Сегодня"

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