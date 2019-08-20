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Телегруппа "Сегодня" отправилась устанавливать рекорд в Соломоново на Закарпатье

20 августа, 17:24

Шесть журналистов одновременно поднимут сине-желтые флаги в разных точках Украины

Съемочные группы "Сегодня" – на пути к установлению рекорда, посвященного Дню государственного флага Украины.

Журналист Анжела Слободян, собственный корреспондент в Херсоне, выдвинулась в крайнюю западную точку Украины – село Соломоново на Закарпатье. Она везет украинский флаг, чтобы в определенное время поднять его одновременно с пятью коллегами, которые сделают то же самое на востоке, юге, севере, в самой высокой и самой низкой отметках страны.

Из Херсона до крайней точки западной координаты – почти 1,5 тыс. километров. С собой "Сегодня" берут шкатулку, в которую по дороге будут собирать пожелания украинцев.

Чтобы не ехать в гости с пустыми руками, телегруппа решила купить по дороге знаменитый херсонский арбуз. На обочине их продают целыми насыпями. Продавец – первым пишет пожелания для Украины.

"Желаю Украине мира и добра. Остальное с Божьей помощью наладится. Украинский народ мудрый и терпеливый. Я люблю Украину", – написал продавец арбузов Эльман Ибрагим Оглы.

Дальше – более двух часов по бездорожью Херсонской и Николаевской областей. И это только первая сотня километров пути. А впереди еще один сложный участок, в направлении Первомайска. "Сегодня" решают изменить маршрут.

"По одесской трассе будет чуть дальше. Но доедать получится быстрее", – говорит водитель съемочной группы "Сегодня".

И это была хорошая идея – вскоре позади остаются Одесса, и Винница. Дальше – отдых. Группа останавливается в Хмельницком. Здесь "Сегодня" пробуют подольскую кухню. Здесь предлагают особенные местные блюда – с привкусом истории края. Польский журек, еврейский форшмак, украинские галушки. Для "Сегодня" шеф-повар готовит особое блюдо.

"Мы приготовим солянку зиньковскую, с зиньковской колбасой. Это такое гастрономическое украшение подольского краю. Ее называют черной, потому что она перед запеканием смазывается кровью и коптится", – говорит шеф-повар Михаил Яровой.

Порции большие и сытные. И недорогие, если вспомнить средние чеки в Херсоне. Группа немного отдохнула, а далее – в путь. Соломоново ждет!

Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости– посмотрите афишу мероприятий в этот день.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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Источник: Сегодня

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