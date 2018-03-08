Тернопольский подросток "заминровал" дом учительницы танцев, чтобы не идти на занятие

Полиция очень быстро вычислила "минера", но отвечать за него будет его мама

В Тернополе несовершеннолетний школьник, который не хотел идти на занятия по танцам, позвонил преподавательнице и сообщил о закладке взрывчатки в ее доме. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Так, в среду, 7 марта, на линию "102" поступило сообщение от жительницы Тернополя, которая рассказала, что к ней позвонил неизвестный и сообщил о заминировании ее дома.

На место происшествия выехали все экстренные службы. Взрывотехники и кинологи обследовали здание, с целью выявления возможного взрывного устройства. Информация не нашла подтверждения.

В ходе проведенных оперативных мероприятий стало известно, что звонок был совершен с мобильного телефона, принадлежащего несовершеннолетней жительнице Тернопольского района. Как рассказала школьница, свой телефон она дала однокласснику, который и осуществил звонок. Парень признался, что позвонил преподавательнице, чтобы не идти на занятия по танцам.

Работники полиции составили на мать несовершеннолетнего "шутника" административные материалы в соответствии со статьей 184 КУоАП – "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Напомним, недавно из-за сообщении о минировании в Киеве закрыли сразу шесть станций метро.

Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

Также мы сообщали о том, что в Киеве шестиклассники в шутку "заминировали" школу.