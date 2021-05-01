Тищенко приехал с проверкой на Закарпатье – особенно его обеспокоил туалет (видео)

Нардеп в рамках рабочего визита отправился к государственной границе в ПП Тиса, где пообщался с руководителем местной таможни

В субботу, 1 мая, нардеп от партии "Слуга народа" и глава Закарпатской областной организации политсилы Николай Тищенко во время рабочей поездки в Ужгород отправился к государственной границе в ПП Тиса. Там он заставил и.о. главы местной таможни Николая Пожо заявить, что "венгры наши друзья".

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Об этом сообщает "НВ".

Тищенко подозвал к себе Пожо и попросил объяснить почему на таможне большие очереди.

"Вы услышьте меня, пожалуйста, это наши соседи. Венгрия – это страна, которая является нашим главным стратегическим партнером. И не надо на них кивать, что они в чем-то виноваты. Они ни в чем не виноваты, они наши друзья", - заявил Тищенко.

Потом он заставил главу таможни несколько раз повторить, что "венгры – наши друзья". Когда тот выполнил просьбу, Тищенко приказал сказать это на двух языках на камеры.

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"Все слышали? Руководитель таможни сказал „венгры наши друзья". И чтобы я больше не слышал, что венгры в чем-то виноваты, потому что они там что-то пропускают, что-то нет", – добавил Тищенко.

После этого заявления Тищенко всерьез обеспокоился туалетом. Он решил выяснить у Пожо, когда же его достроят. Глава таможни сказал, что через месяц выделенные на это средства начнут использовать. Тищенко попросил его сказать это "всей стране".

На этом проверка Тищенко не закончилась. Он подошел к линии границы и стоя одной ногой за ней спросил венгерского пограничника, как его дела. Потом возмутился, почему у украинских пограничников нет таких же защитных костюмов от дождя, как венгерские.

"Я как представитель президента, руководитель политической партии [на Закарпатье] приехал поддерживать наши отношения, давать новый смысл нашим отношениям и налаживать дружеские коммуникации для того, чтобы мы получше понимали друг друга", – решил объяснить цель своего визита Тищенко венгерскому пограничнику.

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