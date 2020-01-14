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Трагедия на Закарпатье: от зажженной свечи погиб годовалый ребенок

14 января, 13:20

Мать оставила девочку дома со старшей сестренкой

Фото: ГУНП в Закарпатской области

Фото: ГУНП в Закарпатской области

В Закарпатской области халатность родителей привела к трагедии – годовалая девочка погибла от ожогов. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе полиции региона.

Все произошло вчера вечером, 13 января, в селе Порошково. Выяснилось, что родители ребенка, 29-летний папа и 17-летняя мать, оставили ее дома. Присматривать за девочкой они сказали старшей дочери. У кровати малышки родители оставили зажженную свечу, так как света в доме не было. Это стало роковой ошибкой – кровать, на которой спала девочка, вспыхнула. Ребенок получил значительные ожоги, которые, вероятно, и стали причиной смерти.

Фото: ГУНП в Закарпатской области

Старшая сестренка малышки повреждений не получила. Следователи, которые приехали на место, увидели ужасающие условия проживания. Дети росли в доме посреди поля, в 400 метрах от ближайшего населенного пункта. В здании нет ни газа, ни электроэнергии, ни водоснабжения.

"По факту трагического случая в полиции открыли уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины, то есть злостное невыполнение родителями их обязанности, повлекшее тяжкие последствия", – отметили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

К делу копы привлекли социальные службы. Они будут инициировать рассмотрение вопроса об исключении старшего ребенка из семьи.

Напомним, Апелляционный суд в Киеве отменил для пересмотра приговор Голосеевского райсуда в виде восьми лет тюрьмы горе-матери Владиславе Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малолетних детей.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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Закарпатье ребенок родители полиция девочка Закарпатская область свеча

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