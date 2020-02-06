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У семьи на Прикарпатье за один день появилось 26 кумовьев

6 февраля, 16:52

Семья Гюрджян окрестила в церкви сразу десять детей

Многодетная семья Гюрджян, проживающая в селе Криворовня Ивано-Франковской области, за один день приобрела 26 кумовьев, сообщает "Ранок з Україною".

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Семья одновременно окрестила в церкви сразу десять приемных детей. Крещение прошли также родители. Посмотреть на церемонию сошлись жители всего села. Семья Гюрджян переехала в гуцульское село из Лисичанска Луганской области.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как праздновали Крещение украинские полярники на станции Академика Вернадского в Антарктиде. Они традиционно искупались в бухте Марина-Поинт. В это время на континенте уже наступило полярное лето. Климат Антарктического полуострова, вблизи которого расположена украинская станция, является самым мягким на всём континенте. Наиболее тёплый месяц здесь – январь, со средними температурами +1-2 °C. Примерно такая же температура была и в день Крещения. И судя по отснятым в бухте кадрам – украинским полярникам было весело и комфортно.

Также "Сегодня" подробно рассказывали об истории праздника Крещения Господня.

Все подробности в спецтеме Крещение

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церковь Крещение Ивано-Франковская область Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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