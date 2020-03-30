"Убейте меня!": привезшая COVID-19 в село на Буковине попросила прощения (видео)

Елизавета просит не трогать ее детей и внуков

Жительница Черновицкой области Елизавета, которая заразила COVID-19 много людей в селе Коленковцы Хотинского района, на коленях попросила у всех прощения.

Женщина была на заработках в Италии, а вернувшись, не самоизолировалась. Она вела активный образ жизни, ходила в гости, на митинги. И даже заразила городского голову Коленковцев.

На видео, которое заробитчанка из Италии рассылает своим односельчанам, она говорит, что раскаивается и просит прощения.

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"Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом. Я слышу, что вы хотите физически расправиться над моими детьми, над моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась... Не убивайте их! Хотите – меня убейте! Если от этого что-то поменяется. Я прошу у вас прощения! Но не трогайте моих детей", – просит Елизавета.

Как оказалось, женщина заразила и своих детей и внуков. Она отмечает, что никогда не хотела привезли "эту заразу" никому.

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"Поверьте, что ни одна мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, простите меня", – говорит Елизавета.

По ее словам, в доме нет еды, остались одни макароны, а выйти семья боится. Также женщина отмечает, что на заработки в Италию больше не поедет.

Как сообщал сайт "Сегодня", общая численность инфицированных коронавирусом на Буковине от первого установленного случая составляет 75 человек. Шесть зараженных уже вылечились, а одна пациентка, к сожалению, умерла.

Всего, по данным Центра общественного здоровья на 10:00 30 марта, в Украине480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных и 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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