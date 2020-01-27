Убили и сожгли двухлетнего ребенка: горе-родители скоро выйдут на свободу

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Родители, которые жестоко убили и сожгли двухлетнего сына подо Львовом, скоро выйдут на свободу. Об этом сообщает "Справжня варта".

Трагедия произошла летом 2013 года. Тогда Франковский райсуд признал Клару Балог и Виталия Габора виновными. Женщину приговорили к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы, мужчину – к 11 годам и 9 месяцам. Горе-родители, по так называемому "закону Савченко", почти отбыли свой срок, ведь с 2013 сидят в СИЗО.

Отметим, что подсудимые отказались давать показания, хотя письменно признали свою вину.

Ранее мы писали, что тело ребенка родители бросили и подожгли на свалке в городе Ходоров.

"Однажды 2-летний Давид сильно расплакался, и отец с мамой начали его сильно бить. После этого родители выгнали из палатки всех детей на улицу и связали им руки, а маленького Давида продолжали избивать. Отец брызнул ему что-то в глаза, после чего он расплакался еще сильнее. Затем папа поднял Давида высоко в воздух и с силой бросил на землю. Малыш перестал плакать и двигаться. От испуга разрыдались остальные дети, но отец пригрозил, что поубивает всех, если они не прекратят завывать", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали, что в Винницкой области отца и его сожительницу подозревают в издевательствах над ребенком. В полиции говорят, главная подозреваемая – именно мачеха.

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