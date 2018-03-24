Украинец хотел перевезти в Польшу более 100 килограммов янтаря

Большую партию "солнечного" камня задержали 23 марта пограничники Мостиского отряда на украинско-польской границе. Помешать незаконному перемещению через границу значительного количества янтаря удалось в пункте пропуска "Смильница" на Львовщине.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Совместная погранично-таможенная смотровая группа обнаружила спрятанные камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя. Управлял микроавтобусом "Мерседес"житель Львовщины", – говорится в сообщении пограничников.

Отмечается, что в автомобиле нашли 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем, вес каждого из них примерно 6-7 килограммов.

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Устанавливается общий вес и стоимость обнаруженного янтаря.

Напомним, недавно в Житомирской области полиция задержала двух жителей Николаевско области, прибывших в Олевск для скупки янтаря.

Также полиция задержала львовянина, у которого было изъято более 100 кг янтаря.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области из-за янтаря застрелили 57-летнего жителя села Люхча. Полиция поймала подозреваемых в убийстве. Злоумышленников ловили восемь экипажей правоохранителей.