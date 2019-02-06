Украинец пытался незаконно вывезти серебряные монеты и древнюю книгу в Польшу

Житель Черновцов хотел незаконно вывезти в страны Евросоюза предметы старины

Фото: Pixabay

Украинец пытался незаконно вывезти серебряные монеты и древнюю книгу в Польшу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ae4/2f8/5c5ae42f8ee67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ae4/2f8/5c5ae42f8ee67.jpg 2019-02-06T16:33:00+02:00 Запад Житель Черновцов хотел незаконно вывезти в страны Евросоюза предметы старины

В пограничном пункте пропуска Рава-Руськая (Львовская область) правоохранители задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины 16 серебряных монет и древнюю печатную книгу XIX века. Мужчина спрятал предметы антиквариата среди своих личных вещей и пытался попасть в Польшу рейсовым автобусом.

''Сотрудники спецслужбы установили, что житель Черновцов планирует вывезти в страны Евросоюза предметы старины. Мужчина пытался вывезти в Польшу 16 серебряных монет времен Австро-Венгерской и Российской империй и древнюю печатную книгу позапрошлого века. Их обнаружили при осмотре багажа'', – сообщает пресс-служба СБУ.

По данному преступлению правоохранительными органами было открыто уголовное производство по ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Неотложные следственные действия продолжаются. Операция проводилась совместно со следственным управлением ГУ СБУ в Киеве и области и Государственной пограничной службой.

Ранее сайт "Сегодня" писал том, что на границе с Польшей задержали крупную партию контрабанды старинных монет.

А также, сообщалось о выпуске монеты в форме украинской писанки в Канаде.

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