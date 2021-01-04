Украинка три года топит соседей: как бороться с водопадами с потолка

Жители дома в Луцке победили жительницу, из квартиры которой постоянно течет

В Луцке жители многоэтажки уже 3 года страдают от соседки, которая их затапливает из-за неисправных коммуникации в квартире.

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Доведенные до отчаяния люди подали на женщину в суд, но и это не помогло – она наотрез отказывается решать проблему и никого не впускает в дом.

Журналисты "Сегодня" попытались зайти в ее квартиру вместе с судебными исполнителями.

"Каждый день собирается вода, можно сказать, ведрами выносится", – говорит владелец магазина на первом этаже Владимир Вишняков.

Мы нашли квартиру, из которой на головы соседям уже три года течет вода – на порог здесь никого не пускают.

Поэтому потерпевшие рассказали: им известна причина вечного потопа – это последствия неудачного ремонта.

"На полтора метра коммуникации попереносила, что-то неправильно сделала с канализацией и оно все валит сюда", – утверждает Вишняков.

Видео: Сегодня

Но правда ли это, проверить невозможно. Владелица квартиры всячески избегает встречи с коммунальщиками.

"Водит нас за нос: то она не появляется, то она еще где-то там, то все нормально и ищите в другом месте. Данный случай критический, такого еще в практике у нас не было", – жалуется главный инженер луцкого ЖЭКа №3 Владимир Михайловский.

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Но, даже имея судебное решение, ремонтники не могут добраться до дырявой трубы. Владельцы затопленных квартир выиграли коллективный иск – суд постановил предоставить коммунальщикам доступ к жилью, чтобы бесплатно отремонтировать коммуникации. Но представителей ЖЭКа, как и государственных исполнителей, опять ждала запертая дверь.

"Человек препятствует исполнению решения суда, по которому он обязан предоставить допуск в квартиру и установить причины затопления этой квартиры", – заявил старший государственный исполнитель Роман Постоловский.

Почему владелица проблемной квартиры избегает бесплатного ремонта протекающей трубы, новости "Сегодня" спросили у ее представителя в суде. Но он и сам не смог объяснить поведение клиентки – уверяет, что она клялась быть дома и уладить конфликт с соседями, но теперь перестала выходить на связь.

Если в ближайшие недели решить ситуацию не удастся, то государственные исполнители вернутся и войдут в квартиру принудительно. Пока что они ждут, чтобы постановление суда вступило в силу.

"Соответственно, заходит государственный исполнитель с понятыми и привлекаются работники жэка и полиции, которые будут присутствовать при проведении исполнительных действий по принудительному исполнения решения суда", – предупредил Постоловский.

Владельцы затопленных квартир предполагают, что соседка не хочет пускать коммунальщиков, чтобы те не

испортили ее ремонта, из-за которого страдает полдома – чтобы добраться до трубы, придется сломать стенку, а дыру хозяйка будет латать за свой счет.

Напомним, что ранее аналогичная ситуация произошла в Киеве, где жертвами затопления стали жители 12 этажей.

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