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Украинские воины получили танки от Львовского бронетанкового завода

Сегодня, 20:25

Предприятие получило два госзаказа на 800 миллионов гривен

Украинские воины получили танки от Львовского бронетанкового завода Запад Предприятие получило два госзаказа на 800 миллионов гривен

Украинские военные получили на Львовском бронетанковом заводе партию техники – танки Т-64, модернизированные Т-72, пожарные танки и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Вскоре все 15 машин отправятся на Восток.

Ранее завод получил два государственных контракта на сумму около 800 миллионов гривен, и половину работ уже выполнил.

"Мы первый год, как освоили ремонт нашего основного боевого танка, танка Т-64 с модернизацией. Там модернизированная система управления огнем, там стоят тепловизионные прицелы, то есть, машина уже, я считаю, современная", – отметил Виктор Андрощук, директор Львовского бронетанкового завода.

"Машина боеспособна, готова выехать в любой момент на боевую позицию", – добавил Сергей Поляков, механик, сержант танкового батальона 53-й отдельной механизированной бригады.

Ранее государственный концерн "Укроборонпром" сообщил на своем сайте о завершении выполнения контракта с Таиландом. Отмечается, что Харьковский завод имени Малышева подготовил к отправке в страну дислокации последнюю партию танков "Оплот", поставляемых по контракту 2011 года, когда был заключен договор на более чем 200 млн долларов о поставке 49 украинских танков "Оплот" нового поколения. Контракт удалось выполнить вопреки нечестной конкуренции и агрессии России.

Теперь концерн полностью переключится на производство "Оплотов" для нужд Вооруженных сил Украины. Кроме того, в "Укроборонпроме" сообщили, что следующие танки будут поставлены ВСУ. Для этого их планируют модернизировать с учетом полученного на востоке страны боевого опыта – в частности, усовершенствуют прицельный комплекс и систему управления огнем.

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Львов танки ВСУ бронетанковый завод

Источник: Сегодня

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