Предприятие получило два госзаказа на 800 миллионов гривен

Украинские воины получили танки от Львовского бронетанкового завода 2019-07-30T20:25:00+03:00 Запад Предприятие получило два госзаказа на 800 миллионов гривен

Украинские военные получили на Львовском бронетанковом заводе партию техники – танки Т-64, модернизированные Т-72, пожарные танки и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Вскоре все 15 машин отправятся на Восток.

Ранее завод получил два государственных контракта на сумму около 800 миллионов гривен, и половину работ уже выполнил.

"Мы первый год, как освоили ремонт нашего основного боевого танка, танка Т-64 с модернизацией. Там модернизированная система управления огнем, там стоят тепловизионные прицелы, то есть, машина уже, я считаю, современная", – отметил Виктор Андрощук, директор Львовского бронетанкового завода.

"Машина боеспособна, готова выехать в любой момент на боевую позицию", – добавил Сергей Поляков, механик, сержант танкового батальона 53-й отдельной механизированной бригады.

Ранее государственный концерн "Укроборонпром" сообщил на своем сайте о завершении выполнения контракта с Таиландом. Отмечается, что Харьковский завод имени Малышева подготовил к отправке в страну дислокации последнюю партию танков "Оплот", поставляемых по контракту 2011 года, когда был заключен договор на более чем 200 млн долларов о поставке 49 украинских танков "Оплот" нового поколения. Контракт удалось выполнить вопреки нечестной конкуренции и агрессии России.

Теперь концерн полностью переключится на производство "Оплотов" для нужд Вооруженных сил Украины. Кроме того, в "Укроборонпроме" сообщили, что следующие танки будут поставлены ВСУ. Для этого их планируют модернизировать с учетом полученного на востоке страны боевого опыта – в частности, усовершенствуют прицельный комплекс и систему управления огнем.

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