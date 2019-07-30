Бойцы отработали маневр по наступлению на укрепрайон условного врага, переправившись через реку

На Донбассе прошли масштабные учения ВСУ на земле, на воде и в воздухе (фото, видео) 2019-07-30T09:47:00+03:00 Донбасс Бойцы отработали маневр по наступлению на укрепрайон условного врага, переправившись через реку

На Донбассе прошли масштабные учения подразделения ВСУ, в которых были задействованы тяжелая бронетехника, авиация, преодолевались водные преграды. Об этом сообщает Генеральный штаб.

Военные рассказали, что сценарий маневров абсолютно жизненный: враг нарушает перемирие, обстановка становится критической, необходимо срочно задействовать резерв – тяжелое вооружение и технику, которые, согласно Минским договоренностям, находятся в местах отвода.

"Мы должны быть готовы к любым действиям врага и, пока обстановка дает время, сделать все, чтобы иметь возможность выполнять задачи и максимально, насколько это возможно, сохранить жизнь воинов", – отметил командующий объединенными силами, генерал Александр Сырский.

Маневры продолжались трое суток. Офицеры штаба выдвинулись в условленные места со специальной техникой. Военные сразу наладили связь, развернули и замаскировали пункты скрытого управления. Несмотря на то, что мозговой центр будущих боевых действий разместился в отдаленном от цивилизации месте, связисты быстро наладили обмен информацией.

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На трети день учений подошел к кульминации – самолеты и вертолеты вышли на взлетные полосы и площадки, танковый батальон – на исходные позиции, инженерные подразделения приготовили технику.

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"Условный противник окопался над водоемом на крутом берегу-обрыве. Штурмовать такой – бесполезная смерть людей и потеря техники. Легкая авиация вступила в игру первым. В настоящем бою ее поддержала бы еще и артиллерия", – отмечают военные.

Тяжелые специальные полноприводные грузовики в высоком темпе подъезжают к изученному разведкой пологому склону берега, военные формируют прямо на воде гигантский плот, способный принять сотни тонн бронетехники. Лодки готовят к буксировке, а другие спецмашины формируют дымовую завесу. Взвод за взводом, танковый батальон оказывается сначала на пароме, а затем – на противоположном берегу. Переправа – сложный и опасный этап, однако дымом затягивает практически весь водоем, поэтому прицелиться по подразделениям на переправе, или даже увидеть их – нереально.

Предвидя окружения с флангов и вероятность удара "в спину", противник готовится отойти на второй оборонительный рубеж. Существует опасность встречного флангового обхода. И Тут в дело вступает вертолеты Ми-8 армейской авиации.

"Их задача – не ракетный удар или доставка спецназовцев. Вертолеты просто с воздуха устанавливают минные заграждения. Теперь направление выхода из-под удара и агрессивных действий в ответ перекрыто. Там, где еще минуту назад тяжелая техника могла двигаться, – противотанковые мины", – отмечают в ВСУ.

Перестраивать оборону в таких условиях практически невозможно. Путь маневра отрезан. И именно в этот момент из дыма выходят развернутым атакующим строем танковые роты. Недалеко за ними едут боевые машины ПВО. Тяжелая броня движется на левый фланг противника.

Враг прибегает к последнему шансу – ввести в действие резерв и перегруппировать левый фланг для встречного удара. Но и это предусмотрено – в игру вступают штурмовики Су-25.

Видео: Facebook/ООС

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