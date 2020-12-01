МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации на Закарпатье

В Министерство иностранных дел 1 декабря был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которого принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Кулеба призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, "которые не отражают действительности и создают деструктивное эмоциональное напряжение" в украинско-венгерских отношениях.

Он назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины – депутаты объединенных территориальных громад на своем инаугурационном заседании поют национальный гимн любого другого государства, в частности Венгрии.

Кулеба также сообщил венгерскому дипломату, что следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ в отношении отдельных граждан Украины, и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

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"Любые утверждения о том, что в Украине якобы имеет место "запугивание" венгерской общины или ее части, является безосновательной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", – заявил министр.

Он подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, независимо от национальности и этнического происхождения, а венгерские украинцы являются неотъемлемой частью украинского общества.

Напомним, 30 ноября разгорелся скандал из-за исполнения гимна Венгрии на заседании Сюртовской ОТГ Закарпатской области. В то же время в Обществе венгерской культуры Закарпатья заявили, что венгерский гимн – молитва к богу, а Партия венгров Украины – христианская партия.

В Сети также появилось видео с неизвестными в масках, которые угрожают закарпатским венграм, на что глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские власти будут жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые прикидываются патриотами и несут угрозу обществу.

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