На Закарпатье депутаты ОТГ спели гимн Венгрии после присяги – подан запрос в СБУ (видео)

В Закарпатской области новоизбранные депутаты Сюртовской объединенной территориальной громады после принесения присяги на первом заседании спели государственный гимн Венгрии. Депутат от "Слуги народа" Александр Качура направил по этому факту обращение в СБУ.

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Об этом Качура сообщил в Telegram.

"Направил сегодня депутатское обращение в СБУ. Новоизбранные депутаты Сюртовской ОТГ Закарпатской области после присяги решили спеть государственный гимн Венгрии", – написал депутат.

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В Закарпатье депутаты поют гимн Венгрии

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины заявила о проведении обыски в связи с обнаружением в Закарпатской области иностранного благотворительного фонда "Закарпатское венгерское культурное объединение", который мог вмешиваться во внутренние дела Украины и вредить государственной безопасности страны.

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