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"Уже ничего не контролируется": врач из Мукачево эмоциально обратился к украинцам

22 апреля, 12:47

Руслан Ровик

Медик рассказал о наивности людей, которые не верят в возможность заражения коронавирусом

Закарпатский врач, который неделю провел с людьми, заболевшими коронавирусом, эмоционально поделился своими впечатлениями от общения с инфицированными.

На ролике врач-анестезиолог Василий Шерегий, из Закарпатской областной клинической больницы, опубликованном на канале Uzh Inform в YoTube, заявил, что не понимает, почему люди не могут просто посидеть дома, заняться спортом или почитать книгу.

"Не дай Бог быть в числе тех пациентов, которых мы сейчас лечим, потому что сейчас пациентам страшно, они напуганы, и большинство людей не имеют эпидемического анамнеза, они не понимают, как заразились", – рассказал медик.

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Врач добавил, что ситуация "сейчас уже не контролируется", и заразиться можно не только после контактов с людьми, приехавшими из Чехии или Италии.

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"Инфекция распространяется среди нас, потому, если люди думают, что это все шутки, то они очень наивные", – добавил он.

Ранее "Сегодня" публиковали карту, на которой показано, в каких городах Закарпатья больше всего инфицированных.

Также мы сообщали, что в области умер один из врачей,зараженных коронавирусом, – медик из поселка Великий Бычков Раховского района. После подтверждения первых трех случаев заражения в поселке закрыли амбулаторию и больницу.

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Закарпатье врач Мукачево коронавирус Закарпатская область

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