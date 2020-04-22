"Уже ничего не контролируется": врач из Мукачево эмоциально обратился к украинцам

Закарпатский врач, который неделю провел с людьми, заболевшими коронавирусом, эмоционально поделился своими впечатлениями от общения с инфицированными.
На ролике врач-анестезиолог Василий Шерегий, из Закарпатской областной клинической больницы, опубликованном на канале Uzh Inform в YoTube, заявил, что не понимает, почему люди не могут просто посидеть дома, заняться спортом или почитать книгу.
"Не дай Бог быть в числе тех пациентов, которых мы сейчас лечим, потому что сейчас пациентам страшно, они напуганы, и большинство людей не имеют эпидемического анамнеза, они не понимают, как заразились", – рассказал медик.
Врач добавил, что ситуация "сейчас уже не контролируется", и заразиться можно не только после контактов с людьми, приехавшими из Чехии или Италии.
"Инфекция распространяется среди нас, потому, если люди думают, что это все шутки, то они очень наивные", – добавил он.
Ранее "Сегодня" публиковали карту, на которой показано, в каких городах Закарпатья больше всего инфицированных.
Также мы сообщали, что в области умер один из врачей,зараженных коронавирусом, – медик из поселка Великий Бычков Раховского района. После подтверждения первых трех случаев заражения в поселке закрыли амбулаторию и больницу.
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