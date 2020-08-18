В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщина

Во Львовской областной инфекционной больнице от осложнений коронавируса умерла 29-летняя женщина.

Реклама

Как сообщает Zaxid.net, ссылаясь на главного эпидемиолога Львовской области Наталию Тимко, врачи почти месяц помогали пациентке бороться с недугом, но осложнения, которые спровоцировал коронавирус, не дали ей шанса выжить.

По словам Тимко, в инфекционную больницу женщину госпитализировали еще 22 июля. У нее диагностировали двустороннее воспаление легких и лабораторно подтвердили COVID-19. Кроме того, у пациентки был избыточный вес, сопутствующее заболевание (какое именно, врачи не разглашают), что значительно затрудняло ход болезни. 6 августа состояние женщины резко ухудшились и врачам не удалось ей помочь – она умерла.

Сообщается, коронавирусной инфекцией заразилась вся семья пациентки. Родные также лежали в больнице, но уже выздоровели и их выписали домой.

Отметим, за минувшие сутки, 17 августа, коронавирус диагностировали у 181 жителя Львовской области. За все время эпидемии в регионе заболели 12 260 человек, из них 3342 пациентов выздоровели, 337 заболевших скончались.

Реклама

Ранее мы сообщали, что во Львовской области "красный" город отказался ужесточать карантин.

Также напомним, во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама