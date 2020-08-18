Українська
$ 27,31
32,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщина

18 августа, 11:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Родные пациентки также заразились COVID-19

Во Львовской областной инфекционной больнице от осложнений коронавируса умерла 29-летняя женщина.

Реклама

Как сообщает Zaxid.net, ссылаясь на главного эпидемиолога Львовской области Наталию Тимко, врачи почти месяц помогали пациентке бороться с недугом, но осложнения, которые спровоцировал коронавирус, не дали ей шанса выжить.

По словам Тимко, в инфекционную больницу женщину госпитализировали еще 22 июля. У нее диагностировали двустороннее воспаление легких и лабораторно подтвердили COVID-19. Кроме того, у пациентки был избыточный вес, сопутствующее заболевание (какое именно, врачи не разглашают), что значительно затрудняло ход болезни. 6 августа состояние женщины резко ухудшились и врачам не удалось ей помочь – она умерла.

Сообщается, коронавирусной инфекцией заразилась вся семья пациентки. Родные также лежали в больнице, но уже выздоровели и их выписали домой.

Отметим, за минувшие сутки, 17 августа, коронавирус диагностировали у 181 жителя Львовской области. За все время эпидемии в регионе заболели 12 260 человек, из них 3342 пациентов выздоровели, 337 заболевших скончались.

В тренде
"Готов на радикальные меры": мэр Умани выступил против приезда хасидов (видео)
Реклама

Ранее мы сообщали, что во Львовской области "красный" город отказался ужесточать карантин.

Также напомним, во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов женщина умерла Львовская область Западная Украина коронавирус осложнения COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)Запад
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять