В центре Львова сварили кофе в огромной турке

Сегодня, 15:59

Ароматного напитка хватило, чтобы угостить 200 человек


В центре Львова под открытым небом в огромной турке сварили 20 литров кофе. Турку выковали специально для этого случая: так открыли фестиваль "На кофе во Львов", который ежегодно проходит в городе и продлится три дня.

Для приготовления огромной порции ароматного кофе использовали полтора килограмма арабики, а вот сахара в напиток не добавляли. По словам баристы, он бы испортил вкус кофе. Варили его почти полчаса, отведать напиток вместе с пирожными бесплатно мог любой желающий – кофе хватило двум сотням зрителей.

Напомним, что произойдет с телом, если на 10 дней отказаться от кофе и соков. Кроме этого, мы писали, что ни в коем случае нельзя добавлять в кофе. Также сообщалось, почему мужчинам ни в коем случае нельзя пить растворимый кофе.

Кроме того, украинские разработчики создали необычную посуду для популярного напитка. Кофе наливают в вафельные стаканы и закрывают вафельной же крышкой.
фестиваль, Львов, кофе

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