В Черновцах горела школа

Во время пожара выгорел один из классов на втором этаже

В городе Черновцы в общеобразовательной школе № 11, что на ул. Южно-Кольцевой сегодня утром произошел пожар.

"22 декабря в 7:37 поступило сообщение о пожаре от охранника. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар начался в учебном классе на втором этаже, где проводились ремонтные работы. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. В помещении образовалось сильное задымление", – сообщают в ГСЧС.

Пожарные работали в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Около восьми утра пожар ликвидировали. На тушении огня работали 10 спасателей. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, недавно в Черновцах горел один из вагонов пригородного поезда Черновцы – Коломыя. Спасатели установили, что возникло задымление локомотива с последующим распространением дыма в вагон. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из вагонов через окна.

Ранее сообщалось, что на Буковине во время грозы молния сожгла деревянный дом на краю села. ЧП произошло в селе Довгопилля Путильского района. Пожар местные жители заметили, когда огнем было охвачено практически все строение.

Также мы писали, что в Черновцах горел ресторан. Причиной пожара стало возгорание летней площадки, что находилось рядом со зданием.