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В Черновцах копы силой надели наручники на пенсионера: что случилось (видео)

13 июля, 15:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Для мужчины пришлось вызвать "скорую"

В Черновцах на улице Комарова патрульные силой надели наручники на пенсионера, после чего ему стало плохо. Известно, что пожилой мужчина торговал продуктами на стихийном рынке.

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Видео инцидента опубликовали в Facebook-сообществе "Стопхам Буковина".

Видео: facebook.com/groups/stop.ham.buk

Как сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Черновицкой области, копам пришлось надеть наручники мужчине, так как тот вел себя агрессивно. По словам копов, они получили вызов о стихийной торговле на улице Комарова. Один из торговцев не реагировал на требование покинуть место, выражался нецензурной бранью и вел себя агрессивно. Также отмечается, что мужчине несколько раз сделали предупреждение.

"Согласно ст. 261 КУоАП он был задержан с применением спецсредства наручники согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции". После чего мужчине стало плохо, патрульные на место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь, в госпитализации мужчина не нуждался", - сообщили в пресс-службе.

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Кроме того, на мужчину составили админматериалы по статьям "мелкое хулиганство", "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского" и "нарушение правил относительно карантина людей".

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Ранее мы сообщали, что в Полтавской области полицейский сломал руку мужчине, надевая на него наручники. Инцидент произошел в Кременчуге.

Также напомним, как в Днепре патрульный сломал задержанному руку.

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